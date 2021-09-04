В Украине собрали самый большой урожай зерна за всю историю

Главное: По информации Минагрополитики, в Украине намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур — 44,8 млн тонн.

Детали: По итогам сбора ранних зерновых и зернобобовых культур в Украине намолотили 44,8 млн тонн. Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Романа Лещенко, это рекордный показатель за всю историю страны.

Из них пшеницы получено 32,8 млн тонн, ячменя — 10,94 млн т, семян рапса — 2,8 млн т, а гороха — 570 тыс. т.

Лучшие результаты по урожайности пшеницы и рапса показала Хмельницкая область, ячменя — Киевская.

Посмотреть ход сбора по каждой области можно здесь.

По словам министерства, получить такой результат удалось благодаря благоприятным погодным условиям и расширенной программе государственной поддержки агросектора. В частности, потраченным на программу доступным кредитам в объеме 26 млрд грн и компенсациям стоимости украинской техники и оборудования.

В общей сложности, по прогнозам министерства, в текущем году Украина соберет 75,8 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на фоне неурожая в других странах и роста мировых цен благоприятно скажется на доходах нашей страны и усилит ее роль в глобальной продовольственной безопасности.

Экспорт может составить 56 млн т. В результате аграрии принесут государству более половины объема валютной выручки и обеспечат пятую часть ВВП страны.

В тему: В марте 2021 года заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что урожай пшеницы по сравнению с прошлым годом вырастет сразу на 14,6% и достигнет 75 млн тонн.