Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле страданий

Главное: Преодолевая скорби, человек очищается от грехов и рождается душой для новой жизни.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Все, что существует в этом мире, так или иначе проходит путь страданий, которые невозможно избежать никому. Не только человек мучается на земле. Посмотрите какие страдания претерпевают животные, птицы, рыбы. По-своему страдает весь тварный мир. Всеобщий смысл страдания всего творения от нас скрыт Промыслом Божиим. Но зато нам открыто то, зачем это нужно человеку. Апостол Павел объясняет — для обновления. По сути, родившись телом в земном мире, мы продолжаем рождаться в нем душой. И процесс этих родов тяжелый и мучительный», — объяснил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что силы нести свой крест может дать только вера, а страдания — временны.

Митрополит Лука напомнил, что изменение себя — постепенный процесс.

«Невозможно за пару сезонов стать святым. Не нужно впадать в отчаяние, если грех еще проявляет свою власть над нами. Это лишь стимул к тому, чтобы мы воспылали к нему гневом и ненавистью. Именно для этого Бог дал эту силу раздражительной части души», — сказал архиерей.

Он обратил внимание, что нельзя выливать гнев на людей и на те обстоятельства жизни, которые приносят нам скорбь.

«Если мы возненавидим следствие вместо причины, то только приумножим в себе грех и нанесем душе большой вред. Причина любого проявления греха находится только в одном месте — в нашем сердце. Туда должно быть направлено все наше внимание. А люди и обстоятельства жизни — это лишь инструменты Промысла Божия, которые помогают выявлять те болезни, которые живут в нашей душе. Спасаться тоже нужно уметь правильно, чтобы не растратить попусту энергию души и годы жизни», — подытожил владыка.

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