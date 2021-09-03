Главные новости за 3 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 2 693 человека. Умерли 45 людей.
- На сессии Черновицкого городского совета женщина набросилась на мэра Романа Кличука с какими-то документами и нецензурной бранью.
- Владимир Путин призвал нормализировать отношения с Украиной. Нынешнее положение вещей он назвал неестественным.
- «ПриватБанк» приостановит работу своих сервисов. Произойдет это следующей ночью.
- Число слабоумных людей в мире вырастет. Прогноз дали в ВОЗ.
- Компания Apple хочет производить электромобили. Планы на 2024-й год.