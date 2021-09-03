Главные новости за 3 сентября 2021 года

На Волыни пенсионер средь бела дня хладнокровно расстрелял двух соседских собак

В Кропивницком освятили молитвенную комнату УПЦ в СИЗО, где отбывали срок новомученики

В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска

СБУ схватила за «волосатую лапу» двух руководителей главного авиационного вуза страны

В Винницкой епархии УПЦ рассказали о жизни приходов, храмы которых отобрали активисты ПЦУ

Пограничники нашли у морского побережья на популярном курорте схрон боеприпасов и взрывчатки

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Стало известно, как штамм Дельта распространяется по Украине

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Две области Украины оказались на грани попадания в «желтую» зону карантина

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Коронавирус в Украине: 2 693 заболевших и 45 погибших

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Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы

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Зеленский признался, что забыл сказать Байдену кое-что очень важное

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Коронавирус в Украине: 2 477 заболевших и 44 погибших

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В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: кто представляет Украину

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Главные новости за 1 сентября 2021 года