«ПриватБанк» частично прекратит работать на пять часов

Главное: «ПриватБанк» приостановит работу своих сервисов. Произойдет это следующей ночью.

Детали: «ПриватБанк» сделал важное заявление для своих клиентов. Оно касается работы сервисов финансового учреждения.

Отмечается, что в ночь на субботу, 4 сентября, с 1-00 до 6-00, будет приостановлена работа всех банкоматов и терминалов, так как планируют провести оптимизацию процессинга.

Уточняется, что не будут работать транзакции по картам, «Приват24» для физических лиц и бизнеса, LiqPay, сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

Информируется: «Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а «Приват» выдержал любые нагрузки».

В тему: В «ПриватБанке» предупреждают о новом виде мошенничества.