Зеленский рассказал, что общего между Украиной и iPhone

Главное: Президент Владимир Зеленский во время выступления в Стэнфордском университете сравнил себя со Стивом Джобсом, а государство — с iPhone.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сходстве своего пути в политику с карьерой сооснователя Apple Стива Джобса. Как сообщает Lenta.ru, выступая в Стэнфордском университете, он напомнил, что одна из крупнейших IT-компаний мира начинала свой путь в гараже с безумных, сумасшедших, на первый взгляд, идей.

Зеленский отметил, что Украина «имеет похожую ситуацию», так как он и его команда также начинали в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил и для того, чтобы их реализовать, ему пришлось стать президентом.

«Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple — iPhone, и это его сердце, оно бьется с каждым видео во время звонка или SMS, а в нем наше украинское творение — „Государство в смартфоне“», — рассказал Зеленский.

Украинский президент также встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Он подчеркнул, что Киев заинтересован в совместных проектах с компанией и расширении присутствия Apple на Украине.

В тему: 31 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом в США по приглашению американского лидера Джозефа Байдена.

1 сентября Зеленский провел двухчасовые переговоры с Байденом.