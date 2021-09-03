В Украине заработали еще два десятка камер автофиксации нарушений ПДД: полный список

Главное: На автомобильных дорогах Украины 3 сентября заработает еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Таким образом, с сегодняшнего дня общее количество камер достигло 118.

Детали: Еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения с сегодняшнего дня заработал на дорогах Украины. Как сообщается на официальном канале пресс-службы Министерства внутренних дел в Telegram, соответствующие камеры начали работу на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.

В частности, в Винницкой области установлены 5 приборов контроля «КАСКАД»:

— на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Житомир (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г.Хмельницкий (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 к/ч);

— на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор направлен в направленииг. Умань (ограничение скорости 50 км/ч).

Во Львовской области появился 1 прибор контроля «КАСКАД»:

— на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч).

В Черниговской области приборы контроля «КАСКАД» установлены:

— на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 6 км + 414 автодороги М-01-02 устройство направлено в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении г. Чернигов (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч).

В Полтаве на:

— ул. Европейской, 155, в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч);

— ул. Рассветной, 14, в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч);

— ул. Маршала Бирюзова, 32, в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч).

В Николаеве на:

— просп. Героев Украины, 20, в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);

— просп. Богоявленском, 125, в направлении ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч).

В Харькове на:

— просп. Науки, 12, в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч);

— ул. Полтавский Шлях, 62-Б, в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч);

— Белгородском шоссе, 2, в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)

В Хусте установлены 3 «КАСКАДа» на:

— ул. Львовской, 157, в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Ивана Франко, 165, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Волошина, 81, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч).

Таким образом, на данный момент на дорогах Украины автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля. С их полной картой можно можно ознакомиться здесь.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

За 2 месяца работы системы водители уплатили 72,3 млн грн штрафов. Эти деньги были поровну распределены между бюджетом и МВД.

С 15 февраля 2021 года камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Киеве начали распознавать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера появилась на бульваре Дружбы народов.

За первый день работы она зафиксировала 385 нарушений. Были выписаны админпротоколы на общую сумму 196 тыс. 350 грн.