В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: кто представляет Украину

Главное: В Италии начался очередной Венецианский кинофестиваль. Украину на нем представляют сразу три картины, в том числе «Блик» Валентина Васяновича, который поборется за главную награду — «Золотого льва».

Детали: Сегодня в Венеции начался 78-й международный кинофестиваль. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», украинские фильмы «Блик», «Носорог» и «Цензорка» будут бороться за награды «Золотой лев» и «Горизонты».

В частности, премьера ленты «Блик» состоится 6 сентября и будет претендовать уже на главную награду «Золотой лев». Она повествует историю украинского военного хирурга, который попадает в плен к боевикам в ходе российско-украинской войны, а после освобождения учится жить заново.

Отметим, что в 2019 г режиссер картины Валентин Васянович получил награду в программе «Горизонты» за фильм «Атлантида» победила в программе «Горизонты».

В этом году в данной номинации участвует фильм «Носорог» Олега Сенцова о бандите из украинских 90-х, снятый в копродукции с Польшей и Германией. Работа над ним началась еще в 2012 г, однако впоследствии процесс был приостановлен, в том числе в связи с репрессиями режиссера со стороны РФ.

Картина «Цензорка» Петера Керекеша также принимает участие в программе «Горизонты». В ней рассказывается история молодой матери, заключенной в Одесской тюрьме за убийство.

Справка: Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основанный в 1932 г по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Проводится ежегодно с 1934 года на острове Лидо. Главный приз — «Золотой лев». По итогам работы всех секций фестиваля вручается также приз Луиджи Де Лаурентиса.

В этом году фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. В нем примут участие 21 кинокартина, среди которых «Рука Бога» Паоло Соррентино, «Параллельные матери» Педро Амольдовара и др.

В тему: На 74-м международном Каннском кинофестивале в этом году Украину представляли две ленты: «Ольга» и «Бабий яр» Сергея Лозницы.