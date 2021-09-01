Митрополит УПЦ объяснил, для чего христианину необходимо образование

Главное: Образование необходимо получать не для достижения эгоистических целей, а для того, чтобы изменить мир к лучшему.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Для чего человек получает образование? К сожалению, как правило только для того, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Главный стимул образования — быть конкурентно способным. А дальше что? Ты получил хорошее образование, юридически подкован, умеешь правильно вести бизнес, организовывать труд своих подчиненных и проч. Ты достиг того, к чему стремился — стал богат и успешен. А дальше что? Ты имеешь возможность лечиться в дорогостоящих клиниках и получать качественную медицинскую помощь. Но станет ли твоя жизнь от этого более продолжительной?», — отметил митрополит Лука.

Он напомнил, что жизнь обеспеченных людей богаче, но не счастливее, в любом случае она заканчивается смертью, потому важно осознать ее смысл.

«Тем, кто не знает, скажу — жизненный путь человека после смерти не заканчивается, а только начинается. И все, что ты выучил, приобрел, скопил, в вечности начнет давать свои плоды. Все зависит от качества и места скапливания. Кто копил только для себя и в свой кошелек — одно, кто раздавал и собирал в своей душе только добро — другое. Пока мы не поймем в чем смысл жизни человека, до тех пор и будет непонятно зачем нужно учиться, и что мы хотим от учебы получить», — подчеркнул архиерей.

Он назвал истинную цель образования.

«Учиться важно и нужно, но не для того, чтобы бесконечно удовлетворять свой бездонный эгоизм, а для того, чтобы в мире было меньше страданий, чтобы жизнь свою и других людей делать прекраснее, чтобы собирать себе истинное сокровище в таком надежном месте, где ни воры не подкапают, ни разбойники не украдут. Вот ради чего нужно учиться и приобретать знания. „Имеющий уши, да слышит“ (Мф.11:15)», — подытожил владыка Лука.

В тему: Духовные школы УПЦ начали учебный год.