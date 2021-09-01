Известный производитель вакцин объявил об испытаниях таблетки от коронавируса на людях

Главное: Pfizer объявил о завершающем этапе испытаний таблетки от коронавируса. В нем примут участие более тысячи человек.

Детали: Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о разработке противовирусной таблетки PF-07321332, которую можно будет принимать при первых признаках заболевания. Как сообщает Reuters, на завершающем этапе препарат будет тестироваться на взрослых людях с симптомами COVID-19, которые не нуждаются в госпитализации.

Ожидается, что в целом в тестировании примут участие 1140 участников.

В Pfizer утверждают, что если испытания пройдут успешно, то уже до конца года будет подана заявка на возможное использование таблеток в экстренных случаях.

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