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Новости > Украинцы продолжают бить мировые рекорды на Паралимпийских играх в Токио

Украинцы продолжают бить мировые рекорды на Паралимпийских играх в Токио

Агата Кловская
01.09.21 15:33
120
Украинцы продолжают бить мировые рекорды на Паралимпийских играх в Токио

Главное: Еще одна украинская спортсменка поставила мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Анастасия Москаленко стала чемпионкой в толкании ядра.

Детали: Украинка Анастасия Москаленко стала чемпионкой XVI летней Паралимпиады в Токио. Как сообщает «Укринформ», 21-летняя представительница Днепра выиграла золотую медаль в толкании ядра, установив при этом мировой паралимпийский рекорд в классе F32 — 7,61 метра.

Таким образом, в активе паралимпийской сборной Украины уже 75 наград — 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

В тему: 31 августа украинский пловец Максим Крипак завоевал вторую золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио на 100-метровке баттерфляем, установив новый мировой рекорд.

Тэги: рекорд, сборная Украины, Олимпийские игры, Токио, золото, спорт, легкая атлетика, Паралимпийские игры, золотая медаль, новости Украины, Анастасия Москаленко

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