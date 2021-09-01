На Ровенщине парень оставил больницу без кислорода ради 1200 гривен

Главное: Полицейские разоблачили жителя Здолбунова на краже медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию для больных COVID-19. Впоследствии он сдал металл за 1200 грн.

Детали: В полдень 26 августа работники Здолбуновской городской больницы Ровенской области сообщили о краже медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение больных COVID-19. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, в результате проведенных розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника и установили его личность.

Им оказался 32-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Около четырех утра, находясь на территории больницы, злоумышленник металлическими кусачками перерезал и похитил 19 метров трубы, сдав ее через несколько часов за 1200 гривен в пункте приема металлолома. Вырученные средства потратил на собственные нужды.

Ему сообщено о подозрении по статье о краже, совершенной повторно. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В полиции отмечают, что в реанимации в этот момент не было пациентов.

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