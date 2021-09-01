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Новости > Пьяные школьники отпраздновали День знаний на Одесчине и попали под статью

Пьяные школьники отпраздновали День знаний на Одесчине и попали под статью

Александр Панько
01.09.21 14:43
254
Пьяные школьники отпраздновали День знаний на Одесчине и попали под статью

Главное: В Подольске полицейские привлекли к ответственности юношей,которые находились на территории учебного заведения в нетрезвом состоянии и нарушали общественный порядок.

Детали: В Подольске Одесской области перед началом торжеств ко Дню знаний, 1 сентября, во двор Подольского профессионально-технического лицея заехал автомобиль ВАЗ, на крыше которого под громкую музыку устроили танцы двое юношей. Как сообщает Подольское районное управление в Одесской области, в отделе полиции, куда были доставлены водитель и пассажиры транспортного средства, выяснилось, что у всех у них имеются признаки опьянения.

За появление в общественном месте в пьяном виде на 16-ти и 17-летнего парней, которые являются братьями, полицейские составили административные протоколы, а 18-летний водитель автомобиля будет отвечать за вождение транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Административный протокол ювенальные полицейские составили еще на одного несовершеннолетнего — 17-летнего студента этого учебного заведения, который пришел на линейку в состоянии опьянения.

В тему: В Ровно 15-летние братья-близнецы напали на проходившую мимо женщину. Один из них ударил ее три раза ножом. По данным СМИ, мотивом подростков стал интерес к сценам жестокости.

Тэги: общество, школа, Одесская область, алкогольное опьянение, криминал, День знаний, Национальная полиция Украины, 1 сентября, курьезы, новости Украины, Подольск

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