Участник АТО подорвался на гранате в одной из многоэтажек на Прикарпатье

Главное: Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире одного из многоэтажных домов в Калуше. По данным соцсетей, речь идет об участнике АТО Анатолии Новичонке.

Детали: Вечером 31 августа в полицию поступило сообщение от жителя г. Калуш о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями. Как сообщает Департамент коммуникаций Национальной полиции Ивано-Франковской области, прибывшие на место происшествия правоохранители нашли тело 51-летнего мужчины, который скончался от травм, предположительно полученных в результате взрыва гранаты.

На месте происшествия криминалисты изъяли остатки взрывного устройства, их направят на экспертизу.

Начато уголовное производство по статьям об умышленном убийстве с дополнительной квалификацией «несчастный случай» и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщает глава ОО «Объединение участников боевых действий АТО Калушчины» Александр Соколовский на своей странице в Facebook, погибшим оказался участник АТО Анатолий Новичонок (24 ОМБр).

В тему: 8 августа 2021 года в Кривом Роге бывший участник АТО пострадал от взрыва гранаты. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным СМИ, ему оторвало ногу. Трое полицейских, которые пытались его уговорить, получили осколочные ранения.