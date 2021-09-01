Главные новости за 1 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 2 075 людей. Умерли 44 человека.

- Курс гривны упал. Доллар и евро дорожают.

- В выходные в Украине будет прохладно. Ожидается, что без дождей.

- Украина и США подписали документ, который определяет взаимную заинтересованность сторон и желание расширения сотрудничества в использовании космического пространства.

- Ученые сказали, что коронавирус не является респираторным заболеванием. Они отнесли его к сосудистым.

- Штамм Alpha зафиксировали в 193 странах мира. Дельта добрался до 170 государств.