Главные новости за 1 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 2 075 людей. Умерли 44 человека.
- Курс гривны упал. Доллар и евро дорожают.
- В выходные в Украине будет прохладно. Ожидается, что без дождей.
- Украина и США подписали документ, который определяет взаимную заинтересованность сторон и желание расширения сотрудничества в использовании космического пространства.
- Ученые сказали, что коронавирус не является респираторным заболеванием. Они отнесли его к сосудистым.
- Штамм Alpha зафиксировали в 193 странах мира. Дельта добрался до 170 государств.