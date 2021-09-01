США согласились предоставить Украине информацию из космоса

Главное: Украина и США подписали документ, который определяет взаимную заинтересованность сторон и желание расширения сотрудничества в использовании космического пространства.

Детали: Государственное космическое агентство Украины и Министерство обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по космической ситуационной осведомленности. Как сообщает «Интерфакс-Украина», документ регулирует вопросы обмена сведениями о полетах космических аппаратов на околоземной орбите.

Это позволит Киеву наблюдать за военными и гражданскими спутниками других стран, изучать их функциональные возможности, а также систематизировать эти данные вместе с американскими специалистами.

Отмечается, что стороны также договорились обмениваться данными о внештатных ситуациях в космосе. Речь идет об угрозах, которые могут возникнуть в связи с поломкой космических аппаратов из-за схода с орбиты, непреднамеренного вхождения в атмосферу и неправильной утилизации.

В тему: 7 апреля 2021 года Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании работ по созданию космической системы «Сич-2-1». В правительстве рассчитывают запустить его в космос уже до конца текущего года.

Общая стоимость запуска украинского спутника «Сич 2-1» компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в $1,99 млн.

30 августа компания украинца Павла Танасюка Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами объявила о планах запуска в 2022 г первой украинской миссии на Луну. В ее рамках на поверхность спутника доставят произведенную в Украине технику для проведения научных исследований.