Стало известно, когда Зеленский встретится с Байденом

Главное: Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. Встреча запланирована на 14 часов по местному времени.

Детали: Двусторонняя встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится сегодня в Овальном кабинете Белого дома. Как указывается в официальном расписании дня американского лидера, беседа запланирована на 14 часов (в 21:00 по киевскому времени).

При этом о возможном совместном брифинге президентов по ее итогам не упоминается.

После этого в графике Байдена указан еженедельный экономический брифинг.

В тему: Первоначально встреча Байдена и Зеленского была запланирована на 30 августа, однако тогда «в связи с расширением программы визита» была перенесена на следующий день. Впоследствии американская сторона перенесла встречу на 1 сентября из-за ситуации в Афганистане.

Напомним: 31 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом в Вашингтон по приглашению американского лидера Джозефа Байдена. По данным СМИ, чета поселилась в роскошном вашингтонском отеле Hey Adams.