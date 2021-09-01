Стала известна статистика 1 сентября в Украине

Главное: 1 сентября в первый класс пошли 400 тысяч детей. Первокурсниками стали 130 тысяч людей.

Детали: Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет привел интересные данные по 1 сентября в нашей стране. Стала известна актуальная статистика.

Чиновник сообщил, что в первый класс сегодня пошли более 400 тысяч детей, а первокурсниками стали 130 тысяч людей.

Он подчеркнул, что учебный год наша страна начинает в полноценном очном формате.

Министр заявил: «Коронавирус испытывал нас на прочность, на стрессоустойчивость и способность обучать при любых условиях. Но украинское образование, благодаря талантливым педагогам и целеустремленным родителям наших учеников, достойно справилось со всеми вызовами дистанционного обучения».

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