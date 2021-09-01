Ученые зафиксировали аномальную смертность в Украине в минувшем июне

Главное: В июне в Украине фиксировали аномальную смертность. Ученые объясняют ее жарой.

Детали: В НАН Украины заявили, что в минувшем июне в нашей стране была зафиксирована аномальная смертность. Ученые связывают ее с жарой, о чем сказано в их отчете.

Так, информируется, что по данным Государственной службы статистики, в первый день лето умерло на 4,1 тысяч (на 9,2%) людей больше, чем в среднем в 2015-2019 годах.

Подчеркивается, что коронавирус унес 1,4 тысячи жизней.

Эксперты говорят: «Отметим влияние жаркой погоды в июне, которая, вероятно, имеет отношение к, примерно, тысяче случаев избыточной смертности. На ее фоне ослабла линейная зависимость между региональной избыточной смертностью и количеством летальных случаев от коронавируса».

Уточняется, что смертность сильнее всего (на 21,3%) выросла в Киеве.

Резюмируется, что украинская столица является одним из немногих регионов страны, где смертность имеет многолетнюю тенденцию к росту.

В тему: Ученые говорят, что ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться.