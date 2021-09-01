Управделами УПЦ считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

Главное: Церковь не запрещает вакцинацию, при этом она должна быть добровольной.

«Человек самостоятельно принимает решение о вакцинации, с учётом состояния своего здоровья. Также должна быть доступна информация о составе вакцин, в том числе об использовании в них клеточных линий, полученных на основе абортированных эмбрионов, поскольку этот вопрос значим для православных», — сказал владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что недопустимо ограничение прав и свобод человека в связи с отсутствием прививки.

На вопрос о священниках, которые не благословляют делать прививки, митрополит Антоний сказал, что духовники могут выражать свою позицию по разным вопросам, включая вакцинацию, но не имеют права запрещать вакцинироваться. Решение должен принимать сам человек.

«Люди, заболевшие коронавирусом, не должны приходить на богослужение, чтобы никого не заразить. Вместе с тем, у них есть возможность исповедаться и причаститься — на этот счёт Церковью выработаны рекомендации», — пояснил архиерей.