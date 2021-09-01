В ВОЗ поведали, как по миру распространяются штаммы коронавируса

Главное: Штамм Alpha зафиксировали в 193 странах мира. Дельта добрался до 170 государств.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как распространяются штаммы коронавируса. Появились свежие данные.

Отмечается, что за последнюю неделю 23-29 августа в мире не фиксировали всплеска заражений – всего заболели 4 395 748 человек.

Информируется, что штамм Alpha был выявлен в 193 странах и территориях, Дельта – в 170, Beta – в 141, а Gamma – в 91.

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