В Харькове погиб рабочий на стройке

Главное: В Харькове погиб рабочий. ЧП случилось на стройке.

Детали: В минувший вторник, 31 августа, в Харькове произошла трагедия. Об этом сообщает местная полиция.

Как стало известно, днем на стройке погиб 44-летний рабочий – на него рухнула металлическая конструкция. В результате этого он умер на месте.

Известно, что инцидент случился на строительной площадке по улице Василия Стуса.

Уже открыто уголовное дело по части 2 статьи 272 УК Украины «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».

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