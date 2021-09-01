Жителей Западной Украины пугают подтоплениями и оползнями

Главное: На Западной Украине идут дожди. Возможны подтопления и оползни.

Детали: В западных регионах Украины продолжают идти ливни. О возможных последствиях непогоды поведали в ГСЧС.

Спасатели говорят, что тут возможны подтопления и оползни.

Так, как сообщается, на реке Припять при дальнейшем подъеме уровней воды интенсивностью 1-5 см за сутки возможно достижение отметки выхода воды на пойму и частичное затопление пастбищ (уровень опасности желтый).

Информируется: «Во второй половине суток на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1 метра в пределах русла, без негативных последствий».

Также отмечается следующее: «В местах прохождения сильных дождей ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, мимолетным повышением уровней воды на малых водотоках, в горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков и оползней (уровень опасности оранжевый)».

В ГСЧС предупреждают, что на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 метра над уровнями, без угрозы негативных последствий.

Резюмируется, что в местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

В тему: В ближайшие выходные в Украине ожидается существенное похолодание.