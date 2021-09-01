«Динамо» избавилось от одного из своих легионеров

Главное: Нападающий «Динамо» Жерсон Родригес уехал во Францию. Он будет выступать за «Труа».

Детали: 26-летний нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес покинул киевское «Динамо». Футболист уехал на правах аренды во Францию, где будет выступать до конца нынешнего сезона за «Труа».

Напомним, что спортсмен переехал в Украину в 2019 году, однако за два сезона так и не сумел стать лидером нашей команды.

Его контракт с «Динамо» действует до лета 2024 года.

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