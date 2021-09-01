Ученые говорят, что ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться

Главное: В сентябре ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится. Об этом говорят ученые.
Детали: Эксперты из НАН Украины спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом в нашей стране. Появился их прогноз на первые недели сентября.
Отмечается, что за две последние недели среднее число больных выросло на 49% - до 1 490 случаев в сутки.
В начале этого месяца ситуация будет усугубляться.
Ученые говорят, что среднее число новых случаев заражений 1-7 сентября составит 1 742, а 8-14 числа – 2 300.
В тему: Коронавирусом в Украине заболели 2 075 людей, умерли 44 человека.