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Новости > Ученые говорят, что ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться

Ученые говорят, что ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться

Александр Панько
01.09.21 09:18
361
Ученые говорят, что ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться

Главное: В сентябре ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится. Об этом говорят ученые.

Детали: Эксперты из НАН Украины спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом в нашей стране. Появился их прогноз на первые недели сентября.

Отмечается, что за две последние недели среднее число больных выросло на 49% - до 1 490 случаев в сутки.

В начале этого месяца ситуация будет усугубляться.

Ученые говорят, что среднее число новых случаев заражений 1-7 сентября составит 1 742, а 8-14 числа – 2 300.

В тему: Коронавирусом в Украине заболели 2 075 людей, умерли 44 человека.

Тэги: ученые, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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