Коронавирус в Украине: заболели 2 075 людей, умерли 44 человека

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 2 075 людей. Умерли 44 человека.

Детали: Коронавирус в Украине наращивает обороты. Данные на среду, 1 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 2 075 людей. Госпитализация понадобилась для 874 больных, а выздоровели 925 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 28 140, методом ИФА – 8 159, экспресс-тестами – 27 102.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (268), а также Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Умерли еще 44 человека. За все время скончались 53 833 больных.

С начала пандемии заболели 2 288 371 человек, а выздоровели 2 208 865 людей.

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