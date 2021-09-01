Пьяный пенсионер не на шутку переполошил спецслужбы Черновцов

Главное: Житель Черновцов принял пачку прищепок для белья в своей квартире за взрывное устройство и вызвал взрывотехников.

Детали: Вечером 30 августа в Патрульную полицию Черновицкой области обратился 70-летний мужчина, который сообщил, что в его дом проникли неизвестные, которые якобы подбросили ему бомбу. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, специалисты по взрывным устройствам, прибывшие на место происшествия выяснили, что пенсионер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испугался пачки прищепок.

Полицейские составили на него административный протокол о заведомо ложном вызове специальных служб. Ему грозит крупный штраф.

«Призываем уважать работу спецслужб и не злоупотреблять сообщениями на специальных линиях», — заключили правоохранители.

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