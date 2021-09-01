В Пенсионном фонде дали неутешительный прогноз для тех, кто сегодня работает

Главное: Около половины украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Подавляющее большинство остальных, по подсчетам ПФУ, будут обречены на бедность.

Детали: В Украине половине будущих пенсионеров не хватит официального трудового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет. Как сообщает ZN.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, аналитика ПФУ четко указывает, что количество лиц, которые будут иметь право на назначение пенсионных выплат при достижении определенного законодательством пенсионного возраста, будет постоянно снижаться из-за отсутствия у них необходимого страхового стажа.

Так, из всех застрахованных на сегодняшний день лиц в среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет. То есть более чем половине будущих пенсионеров придется работать дольше, чем требует законодательство, и в основном они сами себе подняли свой пенсионный возраст, потому что главная причина отсутствия необходимого стажа — неофициальная занятость.

Как напоминает издание, внедряя очередную пенсионную реформу, правительство Владимира Гройсмана радовалось, что ему удалось избежать электорально непопулярного повышения пенсионного возраста. Но это была весьма сомнительная победа, ведь в ходе реформы страховой стаж (необходимое условие выхода на пенсию) повысили с 15 до 25 лет. То есть если до этого человек мог выйти на пенсию в 60 лет при наличии 15 лет уплаты страховых взносов, то сейчас надо хотя бы 25 лет проработать официально, тщательно платя ЕСВ, чтобы претендовать на пенсию.

Предусматривалось, что при необходимости украинцы смогут «докупить» нехватающие годы стажа. Однако, по мнению журналистов, вряд ли многие смогут воспользоваться этой возможностью, потому что не от хорошей жизни люди соглашаются на зарплату в «конвертах».

«Тенизация» зарплат уже сейчас негативно влияет на ситуацию. Соотношение количества плательщиков единого взноса к экономически активному населению составляет около 70%, а среди мужчин 25–50 лет — вообще почти 60%. Что еще хуже, к 2040 году прогноз ПФУ не улучшится.

Как говорится в докладе ПФУ, значительное улучшение пенсионного обеспечения лиц преклонного возраста, вышедших на пенсию, в нынешней финансовой ситуации крайне проблематично. Сейчас в Украине немногим менее 11 млн пенсионеров. А плательщиков ЕСВ — около 12,8 млн. Вторые содержат первых за счет отчисления ЕСВ. Поскольку минимальный ЕСВ у нас 1320 грн, или 22% от минимальной заработной платы, понятно, что поддержка эта не может быть значительной.

По подсчетам ПФУ, уровень замещения пенсионными выплатами заработной платы будет снижаться вплоть до 16,2% в 2030 году, так что выйдя на пенсию после 2030 г, вы получите всего 16% от вашей зарплаты.

Если вы не прокурор, депутат или судья и не позаботились о собственном пенсионном плане, полагаясь исключительно на государство, вы обречены на бедность в старости либо на работу до конца жизни, заключает издание.

В тему: В августе 2021 года Министерство социальной политики заявило о подготовке законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления и получающим зарплату в конверте. Сейчас он направлен на экспертизу в Международную организацию труда.