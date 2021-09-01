День знаний: какой праздник отмечается 1 сентября 2021 года

Сегодня, 1 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День знаний и Всемирный день поиска талантов.

День знаний

Традиционный Международный День знаний 1 сентября знаком каждому жителю Украины. Хотя на самом деле этот день в качестве начала учебного года был утвержден в 1935 г, а праздником на общегосударственном уровне стал лишь в 1984 году.

При этом в других странах дата начала учебного года может сильно отличаться. Так, в Германии и США нет единой даты начала учебы — это может быть любой день августа или сентября. Школы Испании открываются для учащихся с 1 октября — к этому времени заканчивается основная часть аграрных работ.

В Японии первый звонок и вовсе не связан с осенней порой. Здесь ученики садятся за парты 1 апреля — это прекрасная пора цветения сакуры, которая считается лучшим символом плодотворной и успешной учебы.

Глобальный день поиска талантов

Отмечается в первую среду сентября в честь тех, кто занимается поиском талантов. При этом речь, как правило, идет не о различных телевизионных шоу, а о так называемых хедхантерах — специалистах, отыскивающих редкий и высокопрофессиональный персонал для различных фирм и компаний. Их цель — найти наиболее подходящего человека для работы.

К ним относятся рекрутеры, менеджеры по найму, специалисты по персоналу, штатные сотрудники и другие лица, отвечающие за поиск талантливых сотрудников.

Первое в истории мероприятие было организовано маркетинговое агентством KRT совсместо с Ассоциацией профессионалов по привлечению талантов (ATAP) в 2018 году.

Кроме того, сегодня отмечают:

— День памяти мученика Андрея Стратилата;

— День Феклы Свекольницы;

— День рождения Шрилы Прабхупады.