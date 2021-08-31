В Евросоюзе отрапортовали о вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения

Главное: В ЕС продолжают прививать от коронавируса. Уже вакцинировали 70% взрослого населения.

Детали: Вакцинация от коронавируса в ЕС продолжается. О ее темпах поведала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так, она информировала: «70% взрослых в ЕС уже полностью вакцинированы. Это более 250 миллионов человек».

Чиновница добавила: «Это огромное достижение, которое показывает, чего мы можем достичь совместной работой. Пандемия еще не закончилась, и сейчас важно, чтобы те, кто еще не вакцинировался, сделал это – чтобы предотвратить новую волну и появление новых штаммов вируса».

Президент Еврокомиссии отметила: «Мы также поможем вакцинироваться другим странам мира. ЕС уже много делает. Мы экспортируем и дарим вакцины партнерам, мы являемся ведущим партнером программы COVAX. Но нужно делать больше, и мы будем поддерживать партнеров в этих усилиях. Пандемия кончится только тогда, когда будет побеждена во всех уголках мира».

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