Еще один украинец стал рекордсменом мира в плавании

Главное: Украинский пловец Максим Крипак завоевал вторую золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио на 100-метровке баттерфляем, установив новый мировой рекорд.

Детали: 26-летний украинский пловец Максим Крипак выиграл четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио. Как сообщает «Укринформ», харьковчанин завоевал золото на дистанции 100 метров баттерфляем, установив мировой паралимпийский рекорд — 54,15 секунды.

До этого Крипак стал обладателем золотой награды на 100-метровке вольным стилем.

Кроме того, он завоевал серебро на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзу в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Золото Крипака стало 62-й наградой украинцев на Играх-2020 (14 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых). Таким образом Украина занимает пятое место в медальном зачете, и четвертое место по суммарному количеству медалей.

В тему: 30 августа 2021 года представитель сборной Украины Андрей Трусов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде-2020 в Токио, установив мировой рекорд.