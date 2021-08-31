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Новости > Непогода в Украине: обесточены 229 населенных пунктов

Непогода в Украине: обесточены 229 населенных пунктов

Агата Кловская
31.08.21 08:37
128
Непогода в Украине: обесточены 229 населенных пунктов

Главное: В Украине бушевала непогода. Обесточены 229 населенных пунктов.

Детали: В Украине снова бушевала непогода. О ее последствиях сообщили в ГСЧС.

На утро вторника, 31 августа, без электричества остались 229 населенных пунктов в трех областях.

Сообщается, что из-за ливней и сильного ветра произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, из-за чего произошло обесточивание.

Больше всего пострадала Киевская область, где без электричества остались 130 населенных пунктов.

Также пострадали Черниговская (92) и Кировоградская (семь) области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

В тему: Украинцев предупредили о возможных подтоплениях.

Тэги: общество, регионы, непогода, погодные условия, новости Украины

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