Непогода в Украине: обесточены 229 населенных пунктов

Главное: В Украине бушевала непогода. Обесточены 229 населенных пунктов.

Детали: В Украине снова бушевала непогода. О ее последствиях сообщили в ГСЧС.

На утро вторника, 31 августа, без электричества остались 229 населенных пунктов в трех областях.

Сообщается, что из-за ливней и сильного ветра произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, из-за чего произошло обесточивание.

Больше всего пострадала Киевская область, где без электричества остались 130 населенных пунктов.

Также пострадали Черниговская (92) и Кировоградская (семь) области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

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