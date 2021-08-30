За рулем авто, которое врезалось в машину Лучи, был помощник депутата Полтавского облсовета, — источник Цензор.Нет

За рулем «Audi-A8», который спровоцировал аварию с участием председателя Комитета арбитров Украинской футбольной ассоциации Лучано Лучи, был Виктор Склема, помощник депутата Полтавского областного совета Фахраддина Мухтарова. Народный депутат Александр Трухин находился на пассажирском сиденье. Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на свои источники в Министерстве внутренних дел, пишет «Фокус».

Журналисты утверждают, что им удалось получить справку по автомобилю «Audi-A8», который попал в ДТП 23 августа.

«ДТП произошло 23 августа 2021 примерно в 15 часов 45 минут на Бориспольском шоссе, на расстоянии примерно одного километра до Харьковской площади. В нем столкнулись автомобиль „Audi-A8“ (АЕ 1046 ОК) под управлением водителя Склемы В.В., который двигался со стороны города Борисполь в направлении города Киева с автомобилем „Ford-Kuga“ (АА 6105 МР) под управлением водителя Мацко Р., который двигался в попутном направлении. А дальше „Ford-Kuga“ уже столкнулся с автомобилем „Daewoo -Lanos“ (АІ 3365 ВС) под управлением Шовковишитного В.Ф. Пассажирами „Ford-Kuga“ указаны уже известные Лучи и Лишень, попавшие в больницу. В „Daewoo-Lanos“ ехали пассажирами два человека по фамилии Молнер. А вот в „Audi-A8“ ехали Мухтаров Ф.А. и Трухин А.Н.», — говорится в материале Цензор.Нет.

Напомним, более 30 СМИ опубликовали, но потом удалили информацию об участии в ДТП народного депутата от «слуги народа» Александра Трухина. Как заявил главред «Главкома» Виктор Шлинчак, который также удалил материал о ДТП, «в данном случае новость о состоянии народного депутата базировалась на „показаниях свидетелей“, а не на основе официальной информации от Нацполиции, которой нет до сих пор».