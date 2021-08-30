Харьковские чиновники на протяжении нескольких лет присваивали себе чужие пенсии

Главное: Правоохранители разоблачили схему, благодаря которой чиновники в Харьковской области несколько лет присваивали себе средства, предназначенные для выплаты пенсий гражданам, проживающим на территории ОРДЛО. По предварительным оценкам, ущерб государству от незаконных социальных выплат составляет почти 5 млн грн.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые присваивали деньги, предназначенные для выплат пенсий в Харьковской области. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники «выплачивали» пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников.

По данным следствия, к схеме причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.

Злоумышленники, пользуясь служебным положением, меняли в базах данных информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Затем оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.

По предварительным данным, такая схема действовала в течение нескольких лет. Ущерб государства составил почти 5 млн грн.

В тему: С 1 июля 2021 года минимальная пенсия в Украине выросла на 4,8% и составила 1854 грн.

Минсоцполитики готовит законопроект, благодаря которому украинцы, не имеющие официальных доходов и рабочего стажа, смогут получать пенсионные выплаты.