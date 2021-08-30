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Новости > В стельку пьяный водитель сбил целую семью, отдыхавшую на Хортице

В стельку пьяный водитель сбил целую семью, отдыхавшую на Хортице

Александр Панько
30.08.21 15:18
206
В стельку пьяный водитель сбил целую семью, отдыхавшую на Хортице

Главное: На острове Хортица по дороге к базе отдыха, водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на повышенной скорости, травмировал супругов и их пятилетнюю дочь.

Детали: Вечером 29 августа в отдел полиции №1 Запорожского районного управления поступило сообщение о том, что на острове Хортица произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, на месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Honda Accord, 1972 г. р. на автодороге между кафе «Казацкое подворье» и домом отдыха «Пектораль» не соблюдая скоростной режим, осуществил наезд на пешеходов: мужчину и женщину 1986 и 1993 года рождения, а также их малолетнюю дочь.

Обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка с политравмой госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу. Сейчас ее состояние оценивается, как тяжелое.

В ходе расследования установлено, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя.

Полиция обращается к свидетелям ДТП и водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или «102».

В тему: Этим же вечером смертельное ДТП произошло в Коростышеве Житомирской области.

Тэги: ДТП, алкоголь, Запорожская область, алкогольное опьянение, криминал, Хортица, новости Украины

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