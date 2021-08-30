Стала известна тема самого первого урока в этом учебном году

Главное: Темой первого урока в новом учебном году Минобразования рекомендует сделать 30-ю годовщину Независимости Украины, которая торжественно отмечалась в этом году.

Детали: Министерство образования и науки Украины определило тему первого урока в новом учебном году. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», его рекомендуется посвятить празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Учителя при подготовке урока могут воспользоваться материалами от Украинского института национальной памяти, которые содержат, в частности, информацию об этапах украинского государства, восстановления независимости, Конституция Пилипа Орлика.

А также ресурсами от ГС «Освитория» для тематического урока ко Дню Независимости в 1-11 классах.

1 сентября заведения также могут присоединиться к интерактивному уроку для учеников 1-6 классов, трансляция которого начнется 1 сентября в 9:30 на YouTube-канале «Освитории».

В целом в 2021-2022 учебном году будет не менее 175 учебных дней. Он должен закончиться не позднее 1 июля следующего года.

В тему: В Украине 1 сентября начинается новый учебный год, который стартует в обычном режиме работы. При этом, по мнению эпидемиологов, существует угроза вспышки коронавируса среди детей.