Митрополит УПЦ рассказал, как сохранить духовную радость

Главное: Постоянная духовная работа над собой и доверие Богу приводят к радости в вечности.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Бог есть Свет, который пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что делах их были злы. Вот и сегодня к Свету на литургию пришли единицы, в то же самое время, как большинство формально крещенных христиан решили провести время на природе, в постели, на рынке, рыбалке и прочь. Но эта кажущаяся радость приведёт их со временем к вечной печали, а труд тех, кто принуждает себя делать усилия в духовной жизни, к вечной радости», — отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что свет Божественной радости входит в душу не от количества прочитанных духовных книг.

«Гордыня не боится дипломов, ее не пугают хорошие отметки по духовным дисциплинам. Даже наоборот, это то, что помогает ей взращивать в человеке мнение о себе, считать себя лучше других. Глупо мерять свое спасение количеством прочитанных книг. Некоторым преподобным для того, чтобы стать святыми, достаточно было услышать в храме всего лишь одну фразу из Священного Писания. А все, что за этим последовало, был их труд и подвиг», — подчеркнул архиерей.

Митрополит Лука напомнил, что Господь не требует от человека особых подвигов и пожелал, чтобы жизнь не была прожита зря, и свет, который «просвещает всякого человека, грядущего в мир», вывел к вечному немеркнущему свету блаженной вечности«.

«Люди нашего времени уже не имеют того здоровья, какое было у великих подвижников былых эпох. Мы не можем так строго поститься, не в состоянии не спать ночами напролет, носить вериги или власяницу. Но мы сохраняем способность к покаянию и молитве, а это главное, что ищет от нас Бог. Мы можем смиряться и любить, а это в глазах Божьих выше, чем все остальное. Мы имеем возможность прибегать к церковным таинствам, а это значит, что у нас есть неисчерпаемый кладезь благодати», — заключил архиерей.

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