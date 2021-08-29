Англичанка сфотографировала нечто жуткое в саду у бабушки и дедушки

Главное: Пара пенсионеров из английского городка в графстве Чешир нашла у себя в саду загадочное существо, похожее на сушеную змею. Выяснилось, что это винный бражник. Чтобы отпугнуть хищников, он надувает голову.

Детали: Бритт Уитмарш из английского города Хаслингтон, графство Чешир, рассказала, что ее бабушка и дедушка нашли у себя в саду странное существо. Как сообщает The Mirror, внучка опубликовала фотографию находки в Facebook, утверждая, что она шевелилась и была похожа на засушенную змею.

В комментариях пользователи выяснили, что это личинка бабочки, известной как винный бражник. Она широко распространена в Европе и Азии. Гусеницы вырастают до 7,5 см в длину и ведут ночной образ жизни, редко попадая людям на глаза.

Эту информацию изданию подтвердил представитель зоопарка Честера Майк Джордан. Он объяснил, что когда гусеница пугается, то надувает заднюю часть головы, чтобы изобразить змею и отпугнуть хищников.

«Гусеница винного бражника питается кипреем и фуксией, поэтому ее достаточно часто можно увидеть в садах», — рассказал Джордан.

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