День жертв исчезновений: какой праздник отмечается 30 августа 2021

Сегодня, 30 августа 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День жертв насильственных исчезновений и День Слинки.

День жертв насильственных исчезновений

Центральную площадь города заполнили сотни листов с цветными фотографиями и именами людей. Над каждым фото крупным шрифтом размещен заголовок: «Пропал без вести», «Жертва исчезновения», «Пропала при насильственных обстоятельствах». Подобные акции устраивают местные власти и родственники исчезнувших во многих странах мира в день 30 августа. Именно эту дату ООН назвало Международным днем насильственных исчезновений.

Кульминация трагедии массовых пропаж людей пришлась на 70-90-е года прошлого века. В основном действия разворачивались на фоне диктаторских режимов латиноамериканских государств. Десятки тысяч неугодных подвергались официальным арестам, и после более никогда не были замечены среди живых или мертвых.

В качестве мер борьбы последовали протесты и нормативные документы, порицающие явления недобровольной пропажи:- декларация ООН 1992 года;- Межамериканская конвенция стран Латинской Америки 1994 года;- резолюция Генеральной ассамблеи ООН 2010 года, где и была озвучена дата предпоследнего летнего дня.

Явление насильственных пропаж по-прежнему актуально и в наши дни, специалисты говорят о 53 тысяч случаев за год.

День Слинки

День Слинки — необычный праздник. Слинки это игрушка-пружина, созданная в 1943 году в США Ричардом Джеймсом изначально из металла чёрного цвета. Также игрушка известна под именем «Андамания» — умеет «шагать» вниз по ступенькам.

Кроме того, сегодня отмечают:

— День явления Кришны

— День Мирона Ветрогона