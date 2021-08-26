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Новости > Стало известно, на что украинцы тратят больше всего денег

Стало известно, на что украинцы тратят больше всего денег

Агата Кловская
26.08.21 16:55
413
Стало известно, на что украинцы тратят больше всего денег

Главное: Большинство украинцев тратят 50-60 своих доходов на продукты питания. Остальное уходит на коммуналку.

Детали: Больше всего средств украинцы тратят на продукты питания, заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич в эфире ГолосUA.

В частности, он отметил, что незажиточные украинцы, коих большинство, тратят 50-60% своих средств на продукты питания, а остальное уходит на коммуналку. Томич убежден, что с 2021 по 2023 год данная тенденция не изменится.

По мнению эксперта, Украина не полностью использует свой потенциал для производства продовольствия. Он указал, что от внешних рынков сильно зависит ценовая политика в глобальном мире, так что общемировая тенденция в ближайшие годы будет именно к росту цен на продовольствие.

Томич выразил сожаление, что в Украине никто не использует колоссальные возможности для обеспечения своих граждан качественными и дешевыми продуктами. При том, что именно наша страна в этом смысле является уникальной.

В тему: Украинцам грозит рост цен на продукты и коммуналку.

Тэги: Украина, коммуналка, общество, продукты, украинцы, новости Украины

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