Главные новости за 26 августа 2021 года

- Коронавирус в Украине наращивает темп. Умерли 45 человек.

- В рейтинге самых загрязненных городов мира Киев занял 14-е место. На первом месте — российский Красноярск.

- С сегодняшнего дня в Украине снова разрешили отключать людей от коммунальных услуг за долги. Запрет на отключение пользователей будет действовать только на время «красной зоны».

- Выяснилось, какими вакцинами прививают в Украине. Самая популярная – Pfizer.

- В Украине растет число случаев инфицирования дельта-коронавирусом. Система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19.

- В России – новый рекорд смертности от коронавируса. За сутки погибли 820 человек.