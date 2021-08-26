В России установлен новый страшный рекорд смертности от коронавируса

Главное: В России – новый рекорд смертности от коронавируса. За сутки погибли 820 человек.

Детали: В России установлен новый рекорд смертности от коронавируса. Цифры на утро четверга, 26 августа, приводит Минздрав страны.

Сообщается, что умерли 820 человек.

Предыдущий рекорд был установлен 14 августа – 819 погибших.

Уточняется, что больше всего жертв было в Москве (54), Санкт-Петербурге (38), а также Краснодарском крае (34).

Всего с начала пандемии умерли 179 243 человек.

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