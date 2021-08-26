Стало известно, какими вакцинами прививаются украинцы

На выходные в Украине потеплеет, но дожди не уйдут

Киев вошел в двадцатку самых загрязненных городов мира

Колумбиец получил сразу семь прививок от коронавируса. Разными препаратами

Десятки тысяч верующих УПЦ крестными ходами прибыли в Почаевскую лавру

Митрополит Онуфрий расскажет о даре, который необходимо просить у Богородицы

Украинские паралимпийцы уже взяли восемь медалей. Одна из них — золотая

Главные новости за 25 августа 2021 года

Оппозиционным СМИ в Украине надо срочно уходить с домена ua

«Шахтер» с огромным трудом пробился в групповой этап Лиги чемпионов

Коронавирус в Украине: 1 581 заболевший и 45 погибших

В ВОЗ призывают готовиться к новой волне коронавируса

Киев вошел в двадцатку самых загрязненных городов мира

19.08.21 20:06

Украина купила у Великобритании ледокол по сходной цене

21.08.21 20:35

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем

20.08.21 11:20

Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского

21.08.21 13:01

Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид

22.08.21 13:46

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту

21.08.21 14:10

Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько?

20.08.21 21:18

Новая порция санкций: стало известно, кому досталось от СНБО на этот раз

25.08.21 21:53

Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр

19.08.21 19:00

Главные новости за 19 августа 2021 года

21.08.21 11:54

Труп, найденный на раскопках в Помпеях, поверг ученых в ступор