Стало известно, какими вакцинами прививаются украинцы

Главное: Выяснилось, какими вакцинами прививают в Украине. Самая популярная – Pfizer.
Детали: В министерстве здравоохранения рассказали, какими вакцинами прививаются украинцы. Опубликована интересная статистика.
Самый популярный препарат – Pfizer, им с начала пандемии укололи 1 715 589 человек.
Далее следуют такие вакцины: CoronaVac (1 423 002), Moderna (1 071 324), Covishield (487 187), AstraZeneca (438 229) и Janssen (16 961).
Одну дозу получили 5 152 290 человек, а две прививки – 3 310 320 людей.
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