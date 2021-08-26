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Новости > Коронавирус в Украине: 1 581 заболевший и 45 погибших

Коронавирус в Украине: 1 581 заболевший и 45 погибших

Александр Панько
26.08.21 08:40
177
Коронавирус в Украине: 1 581 заболевший и 45 погибших

Главное: Коронавирус в Украине наращивает темп. Умерли 45 человек.

Детали: В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на четверг, 26 августа, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 1 581 человек. Госпитализация понадобилась для 464 людей, а выздоровели 1 269 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 23 120, методом ИФА – 7 427, экспресс-тестами – 21 880.

Наибольшее число больных выявили в Киеве (264), а также, Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Умерли 45 человек. За все время скончались 53 566 людей.

С начала пандемии заболели 2 278 171 человек, а выздоровели 2 203 429 людей.

В тему: В Краматорске мужчина умер после прививки от коронавируса.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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