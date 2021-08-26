«Шахтер» с огромным трудом пробился в групповой этап Лиги чемпионов

Главное: Донецкий «Шахтер» пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В ответном поединке 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в Харькове «горняки» сыграли вничью с французским «Монако» и по сумме двух матчей идут дальше.

Детали: Сегодня состоялись ответные поединки четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер», после выездной победы над французским «Монако» со счетом 1:0, являлся явным фаворитом противостояния.

Но уже в дебюте поединка стало понятно, что гости сдаваться не намерены. И до перерыва Бен-Йеддер дважды огорчил стража ворот «Шахтера» Андрея Пятова.

Такой поворот явно не устраивал хозяев поля и на 75-й минуте вышедший на замену Марлос точным ударом перевел игру в овертайм. А там уже все решил автогол Рубена Агилара. В итоге – ничья 2:2 и в групповой этап идут футболисты «Шахтера».

В тему: В первом поединке «Шахтер» обыграл «Монако» на выезде со счетом 1:0.