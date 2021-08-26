Разведка США изучает рассекреченную версию доклада о происхождении коронавируса

Главное: Президент США Джо Байден получил копию секретной версии документа о происхождении коронавируса. Разведка США изучает эту информацию.

Детали: Белый дом пока не будет комментировать содержание представленного президенту США Джо Байдену доклада американской разведки о происхождении коронавируса. В настоящий момент его рассекреченная версия еще находится на стадии подготовки. Об этом заявила Джен Псаки.

По ее словам, Байден не только получил копию секретной версии документа: для него представителями спецслужб также был проведен специальный брифинг на эту тему.

«Разведсообщество одновременно работает над рассекреченной версией, в которой будет суммироваться содержание доклада. До тех пор, пока эта рассекреченная версия не будет доступна, я не смогу предоставить никакие дополнительные детали по поводу оценки», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

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