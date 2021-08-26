Главное: В рейтинге самых загрязненных городов мира Киев занял 14-е место. На первом месте — российский Красноярск.

Детали: В среду, 25 августа, Киев вошел в двадцатку самых загрязненных городов мира. Об этом свидетельствуют данные IQAir.

Киев находится на 14 месте с индексом 86 (при норме до 50).

Первая пятерка самых загрязненных городов выглядит следующим образом:

1 — Красноярск (Россия) — 174;

2 — Сан-Паулу (Бразилия) — 155;

3 — Колката (Индия) — 149;

4 — Эль-Кувейт (Кувейт) — 146;

5 — Джакарта (Индонезия) — 138.

В тему: В середине апреля Киев вошел в десятку крупных городов с самым грязным воздухом.