Главное: В рейтинге самых загрязненных городов мира Киев занял 14-е место. На первом месте — российский Красноярск.
Детали: В среду, 25 августа, Киев вошел в двадцатку самых загрязненных городов мира. Об этом свидетельствуют данные IQAir.
Киев находится на 14 месте с индексом 86 (при норме до 50).
Первая пятерка самых загрязненных городов выглядит следующим образом:
1 — Красноярск (Россия) — 174;
2 — Сан-Паулу (Бразилия) — 155;
3 — Колката (Индия) — 149;
4 — Эль-Кувейт (Кувейт) — 146;
5 — Джакарта (Индонезия) — 138.
В тему: В середине апреля Киев вошел в десятку крупных городов с самым грязным воздухом.