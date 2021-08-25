Главные новости за 25 августа 2021 года

— Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский заявил, что украинцам стоит готовиться к инфляции и росту цен. В первую очередь поднимутся цены на отопление и овощи.

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 727 человек. Умерли 20 людей.

— Следком РФ возбудил уголовное дело из-за водной блокады Крыма. В российском Следкоме отметили, что сейчас устанавливают «все обстоятельства преступления и всех причастных к нему».

— В Краматорске мужчина умер после прививки от коронавируса.

— В Украине будет нарастать жара. Она приведет к исчезновению городов.

— Вратарь сборной Украины и мадридского реала Андрей Лунин подхватил коронавирус и не поможет нашей сборной в сентябрьских отборочных матчах на Чемпионат мира. Ранее травмировались Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

— Сборная Украины уже завоевала восемь медалей, одна из которых золотая, на Паралимпийских играх в Токио. На данный момент наша команда занимает пятое место.

— Боевики радикального движения «Талибан» проводят казни на захваченных территориях в Афганистане. За период с 1 января по 30 июня 2021 года наблюдатели ООН зафиксировали на 50% больше жертв талибов, чем за тот же период 2020 года.