В Черкассах УПЦ провела съезд православных педагогов

Главное: В Черкассах состоялся съезд православных педагогов Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, в форуме приняли участие более 250-ти священников и мирян со всех городов и районов области, который входят в Черкасскую епархию Украинской Православной Церкви.

В президиум вошли открывший форум митрополит Феодосий, мэр города Анатолий Бондаренко, глава Всеукраинского православного педагогического общества, клирик столичного Свято-Макариевского храма протоиерей Анатолий Затовский, директор Харьковского частного лицея «Лествица» протоиерей Феодор Николаенко, основатель Первой Черкасской православной гимназии в селе Думанцы Анатолий Дегтеренко и руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Иоанн Силенко.

Митрополит Феодосий зачитал приветственное обращение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в котором Предстоятель указал на задачи современных педагогов.

По результатам дискуссии было принято обращение ко всем педагогам Черкасской области, в котором участники съезда «призвали всех вместе поставить духовную препону растущему пагубному влиянию на сознание украинских детей и молодёжи, единым фронтом выступить за укрепление нравственно-духовного воспитания».

Педагоги воскресных школ и православных гимназий назвали приоритетными задачами своей деятельности формирование у детей православного взгляда на ценность семьи, воспитание чувства уважения и заботы к старшему поколению, православного понимания смысла жизни.

Также отныне в Черкассах будет действовать местное отделение Всеукраинского православного педагогического общества.

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