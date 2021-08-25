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Новости > Стало известно, готова ли Украина к отопительному сезону

Стало известно, готова ли Украина к отопительному сезону

Александр Панько
25.08.21 15:00
364
Стало известно, готова ли Украина к отопительному сезону

Главное: Украина готовится к отопительному сезону. Уже подготовлено 71,5% домов.

Детали: Готова ли Украина к отопительному сезону? Об этом поведали в Министерстве развития общин и территорий.

Сообщение цитируют «Українськi Новини».

Информируется: «В середине августа уровень подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний должен достичь 70%. Сегодня мы видим, что темпы подготовки являются удовлетворительными во всех областях страны и соответствуют рекомендованным показателям».

Директор департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона Андрей Медведь отметил: «Фактически к отопительному сезону подготовлено 71,5% домов».

Уточняется, что, по информации областных государственных администраций, удовлетворительной является также подготовка непосредственно объектов теплоснабжения и соответствует рекомендуемым показателям, кроме того, стабильно идет подготовка и объектов водопроводно-канализационного хозяйства, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений, водозаборов, скважин.

В тему: Стало известно, когда в Украине пойдет первый снег и ударят морозы.

Тэги: общество, ЖКХ, отопление, отопительный сезон, новости Украины

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