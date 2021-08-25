Наконец-то: ядерные отходы теперь будет хранить в Украине, а не в проклятой России

Главное: Украина открыла вблизи недействующей Чернобыльской атомной электростанции хранилище ядерных отходов. Ранее отработавшие элементы украинских атомных электростанций вывозили в Россию.

Детали: Украина открыла вблизи недействующей Чернобыльской атомной электростанции хранилище ядерных отходов. Запустили объект во вторник, 24 августа, в День независимости Украины. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу ЧАЭС.

«Эта лицензия обеспечит регулирующий контроль как текущей эксплуатации комплекса, так и дальнейшего преобразования объекта „Укрытие“ в экологически безопасную зону», — говорится в сообщении.

«Чернобыльская АЭС» получила лицензию на осуществление деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов 20 августа. Лицензию получили при участии Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, представителей Европейского банка реконструкции и развития, Представительства Европейской комиссии.

От Государственной инспекции ядерного регулирования разрешение получат через несколько месяцев. Тогда и прибудут первые ядерные отходы.

Объект будет функционировать по американской технологии.

Благодаря эксплуатации такого объекта наша страна уменьшит зависимость от РФ, куда ранее вывозили отработавшие элементы украинских атомных электростанций. Украина тратила на это 170 млн евро ежегодно.